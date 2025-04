Giornata nazionale del Made in Italy: Premio Leonardo Qualità Italia all’aceto De Nigris 1889

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, in una cerimonia a Villa Madama alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del ministero degli Esteri, Antonio Tajani e di quello delle Imprese, Adolfo Urso è stato conferito il Premio Leonardo. A ricevere il premio Qualità Italia Armando De Nigris, presidente del Gruppo De Nigris 1889. Fondata oltre 135 anni fa, De Nigris 1889 si è affermata come leader internazionale nella produzione di aceti e condimenti: dall’Aceto Balsamico di Modena Igp agli aceti di mele, aromatizzati, glasse balsamiche e condimenti premium, tutti realizzati con maestria e passione nei quattro stabilimenti situati in Italia.

Sotto la guida di Armando De Nigris e con il contributo determinante dei fratelli Raffaele e Luca, il Gruppo ha raggiunto nel 2024 un fatturato di circa 100 milioni di euro, impiegando oltre 300 addetti e confermandosi come uno dei principali produttori a livello mondiale nel settore.

Il Premio Leonardo è stato ideato da Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, in collaborazione con Ice e Confindustria. Il Comitato Leonardo, oggi presieduto da Sergio Dompé, riunisce oltre 110 aziende che rappresentano 450 miliardi di euro di fatturato complessivo, pari a circa il 30% del Pil italiano. A oggi, sono 30 gli imprenditori italiani insigniti di questo prestigioso riconoscimento.