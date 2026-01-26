Giornata Nazionale Prevenzione Veterinaria, l’assessore Zabatta: Uomo-animali-natura, verso un approccio integrato

Un approccio integrato alla prevenzione che metta in relazione la salute dell’uomo, il benessere animale e la tutela dell’ambiente, rafforzando al tempo stesso la sicurezza delle comunità e dei territori esposti ai rischi naturali. È la linea strategica annunciata dall’assessora della Regione Campania Fiorella Zabatta nel corso del convegno “La forza della diversità per una salute unica, la professione veterinaria tra competenze e prevenzione”.

La strategia punta a coordinare ambiti diversi ma strettamente connessi – dalla protezione civile alla biodiversità, dalle politiche di riforestazione alla prevenzione sanitaria – con l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo sostenibile capace di rispondere alle sfide ambientali e sanitarie contemporanee.

«Salute umana, cura degli animali e tutela dell’ambiente non possono essere considerate separatamente», ha dichiarato Zabatta. «Solo attraverso una visione d’insieme è possibile garantire una reale protezione della salute pubblica».

Nel suo intervento, l’assessora ha inoltre evidenziato il ruolo strategico dei medici veterinari, sottolineando come il loro lavoro sia fondamentale non solo per il benessere animale, ma anche per la sicurezza alimentare e la qualità della vita dei cittadini. «Gli alimenti che consumiamo quotidianamente – ha spiegato – sono il risultato di un’attività costante di studio, monitoraggio e controllo svolta dalla professione veterinaria».

Il convegno ha offerto l’occasione per ribadire l’importanza dell’approccio One Health, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale come elemento centrale delle politiche di prevenzione future.

