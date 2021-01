Giornata Pace: Sant’Egidio, ‘Salvarsi insieme dalla pandemia ma anche dalle troppe guerre’

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Sono grato a quanti, in ogni parte del mondo, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, hanno promosso momenti di preghiera e di riflessione”, e per tutte la altre “iniziative in favore della riconciliazione e della concordia tra i popoli”. Così oggi Papa Francesco all’Angelus salutando la “marcia virtuale” della Comunità di Sant’Egidio, trasmessa in collegamento streaming mondiale, insieme agli altri eventi organizzati in occasione della Giornata Mondiale della Pace. La tradizionale manifestazione fino a piazza San Pietro del primo gennaio si è trasformata quest’anno, a causa del lockdown, in un intenso giro del mondo tra aree e paesi feriti dalle troppe guerre ancora in corso e segnati dalla pandemia.