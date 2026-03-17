Giornata unità, Fontana: custodire e difendere pace e libertà

Roma, 17 mar. (askanews) – “Il 17 Marzo richiama i principi su cui si fonda il nostro Paese: libertà e pace. Questa giornata, nel rinnovare il ricordo dei fatti storici, invita tutti a sentirsi parte della comune responsabilità di custodire e difendere i valori costituzionali che rimangono una guida e un indirizzo sicuro per affrontare le difficili sfide del nostro tempo. Lavoriamo ogni giorno per tutelare la libertà e la pace per il nostro Paese, valori oggi a rischio e da difendere con la massima determinazione”. Lo afferma il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.