“Giornate dell’Emigrazione”, domani a Roma la presentazione della XVI Edizione

Mercoledì 3 maggio alle ore 14 alla Camera dei Deputati presso Aula dei Gruppi Parlamentari in Via di Campo Marzio 78 Roma, davanti a Ministri e parlamentari, avrà luogo la presentazione della XVI edizione della Rassegna “Giornate dell’Emigrazione”. Questo grande evento è promosso dall’associazione Asmef presieduta da Salvo Iavarone, affiancato da Angelo Sollazzo, presidente di CIM Confederazione Italiani nel Mondo e da Massimo Lucidi ideatore del Premio Eccellenza Italiana giunto alla decima edizione a Washington DC senza alcuna interruzione causa Covid.

Le Giornate dell’Emigrazione che godono del patrocinio del Ministero degli Esteri a cui si affianca da quest’anno quello della Cultura, da 16 anni offrono un racconto degli Italians, gli Italici, gli Italiani nel mondo, non nostalgico ma nel segno del networking internazionale di una comunità a cui il mondo riconosce la leadership di influencer culturale. Gli iscritti all’AIRE, Associazione Italiana Residenti Esteri, sono 6 milioni ma se si valuta la seconda e terza generazione si arriva presto a calcolare 70 milioni di cognomi italiani, quindi una popolazione superiore a quella nei confini del Bel Paese. Si parlerà quindi di italianità nel mondo ma anche di nuove povertà: un secolo fa la valigia di cartone era il simbolo dei poveri che emigravano; oggi i poveri esistono ancora ma come si emigra? Pure in modalità digitale?

Non mancano i temi dell’impresa ma pure di cultura e presenti pure le istituzioni. Tra gli ospiti confermati il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Maurizio Gasparri Vice presidente del Senato, tra i parlamentari Cristian Di Sanzo e Fabio Porta, Luca Bianchi DG Svimez, l’imprenditrice Veronica Pitea Presidente Aceper, Paolo Masini presidente Fondazione Museo dell’emigrazione Italiana, Elena Bonelli ambasciatrice della canzone romana nel mondo e numerosi collegamenti da New York tra cui Fabrizio Di Michele, Console Generale d’Italia e Anthony Tamburri CEO del John Calandra Institut.