Giornate Europee del Patrimonio, visita (con convegno) al castello longobardo di Apice

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero della Cultura ed alle quali l’Istituto Italiano dei Castelli aderisce sabato 28 e domenica 29 settembre sono state organizzate delle visite guidate al castello di Apice (in provincia di Benevento) ed un convegno che si terrà, sempre nel castello, domenica mattina. Il convegno, che vedrà la partecipazione di docenti dell’Università di Salerno, di membri dell’istituto e dell’Archeoclub, avrà per tema l’evoluzione degli insediamenti fortificati dell’appennino campano. Il castello di Apice, di origini longobarde, è situato nella parte alta del centro abitato di “Apice Vecchia”; subì ampliamenti sia in epoca normanno – sveva che in età angioina, fino all’adeguamento della seconda metà del XV secolo per resistere al tiro delle bombarde, con due possenti baluardi scarpati a loro volta dotati di postazioni per armi da fuoco.

Ecco il programma dettagliato dell’evento

SABATO 28 – visite guidate gratuite ore 10,30 – 12; pomeriggio ore 16 -17,30

DOMENICA 29 – Ore 10 Convegno – Castelli e dinamiche insediative nell’Appennino campano-molisano

Visite guidate gratuite ore 16 -17,30



Prenotazione obbligatoria: castellimpania@virgilio.it – campania@istitutoitalianocastelli.it

whatsapp: 333 6853918 – 340 8736850

Le visite guidate saranno curate dai giovani dell’Iic e da membri dell’Archeoclub di Apice