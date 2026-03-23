Giornate Fai, 540mila visitatori. Stadio Maradona il luogo più visto

Roma, 23 mar. (askanews) – Sono stati 540.000 i visitatori dei luoghi aperti sabato e domenica per le Giornate Fai di Primaveera. Il luogo più visto – riferisce una nota – è stato lo stadio Maradona a Napoli; a seguire Roma con la Corte Suprema di Cassazione presso il Palazzo di Giustizia e con il Palazzo della Cancelleria.

Grazie a questo straordinario risultato, le Giornate Fai si confermano il più importante evento di piazza dedicato al multiforme patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. In occasione di questa grande “festa diffusa” della cultura hanno aperto le loro porte 780 luoghi d’arte, storia e natura in 400 città in tutte le regioni – spesso poco conosciuti o poco valorizzati, e molti dei quali solitamente inaccessibili – con visite a contributo libero rese possibili grazie all’impegno di 7.500 volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI e di 17.000 Apprendisti Ciceroni, studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti per raccontare le bellezze che li circondano.

In entrambi i giorni si è registrato un eccezionale successo di pubblico, con code ordinate in attesa di entrare in numerosi luoghi visitabili, specchio dell’interesse vivo e appassionato dei cittadini per le bellezze, spesso inattese e sempre sorprendenti, che caratterizzano ogni angolo d’Italia. Grazie alle “Giornate di Primavera” il FAI ha dato dunque la possibilità a centinaia di migliaia di persone, tra cui tantissimi giovani, di esercitare con senso civico e curiosità il proprio “diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità”, come definito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), e ha anche potuto raccontare la sua missione di utilità pubblica di cura, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e le attività istituzionali che porta avanti ogni giorno.

Tra i partecipanti alle Giornate FAI di Primavera anche il Ministro Giuseppe Valditara che sabato mattina ha accolto i visitatori al Palazzo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, progettato da Cesare Bazzani nel 1912 ed eccezionalmente aperto nel fine settimana per sottolineare il grande valore educativo dell’evento.

Il luogo più visitato è stato lo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli, secondo posto per la Corte Suprema di Cassazione, con sede presso il Palazzo di Giustizia a Roma, sempre a Roma terzo posto per il Palazzo della Cancelleria, quarto posto per Porta Nuova e Cavallerizza presso il C.M.E. “Sicilia” a Palermo, mentre chiude la classifica dei primi cinque il Giardino storico di Villa Sgariglia a Grottammare (AP). Le regioni che hanno registrato maggiore pubblico sono state Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Anche i Beni del FAI regolarmente aperti al pubblico hanno partecipato alla grande festa delle Giornate di Primavera, accogliendo migliaia di visitatori: il Bene più visto è stato Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), secondo posto a parimerito per Villa Gregoriana a Tivoli (RM) e Villa del Balbianello a Tremezzina (CO), terza posizione per Villa Necchi Campiglio a Milano.