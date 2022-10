Giornate Fai d’autunno in Campania, presentazione al Suor Orsola Benincasa

Si tiene stamattina, mercoledì 5 ottobre, alle ore 11, (nella sala della Biblioteca Pagliara dell’Università Suor Orsola Benincasa) la conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate FAI d’Autunno in Campania 2022 .

Intervengono: Rosanna Romano Dirigente per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Lucio d’Alessandro Rettore Università Suor Orsola Benincasa, Michele Pontecorvo Ricciardi Presidente Regionale Fai Campania e Aurora De Rosa Coordinatrice Regionale Fai Giovani Campania. Sono presenti inoltre rappresentanti delle Delegazioni di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli insieme ai delegati dei Gruppi Fai e Fai Giovani.

La presentazione è anche l’occasione per visitare in anteprima alcuni ambienti che faranno parte del percorso della visita proposta al pubblico dell’antica cittadella monastica dell’Università Suor Orsola Benincasa.

Quest’anno le Giornate Fai d’Autunno si terranno sabato 15 e domenica 16 ottobre, una straordinaria occasione per trascorrere il weekend alla scoperta di luoghi insoliti, talvolta inaccessibili o poco noti di grande valore paesaggistico e storico-artistico del nostro territorio.