Giornate Fai di Autunno, Ferrarelle apre il Parco Sorgenti di Riardo

Ferrarelle Società Benefit rinnova anche quest’anno la partnership con il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets, un sodalizio avviato nel 2006 con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il territorio italiano. Ferrarelle è l’acqua ufficiale delle Giornate Fai di Autunno, uno dei più importanti eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese, giunto alla XIII edizione. Quest’anno, in Campania, verrà aperto il Parco Sorgenti di Riardo, in provincia di Caserta. Si tratta di un luogo particolarmente significativo dal punto di vista naturalistico, in quanto ha qui origine l’acqua Ferrarelle nella sua effervescenza, e della tutela ambientale poiché costituisce un esempio tangibile di gestione responsabile delle risorse e valorizzazione paesaggistica.

A partire dal 2010, il Parco Sorgenti di Riardo è stato oggetto di un piano di valorizzazione. Quest’area naturale si estende per 150 ettari nell’Alto Casertano, su un terreno incredibilmente ricco di sali minerali, dove si trovano le sorgenti delle acque effervescenti naturali alla base della produzione dell’acqua Ferrarelle. Il Parco vanta in totale di 13 sorgenti che confluiscono all’interno di una vasca di miscelazione, attraverso una condotta progettata per mantenere inalterate e protette, dal punto di vista igienico-sanitario, le acque dall’origine all’imbottigliamento.

In occasione della nuova edizione delle Giornate Fai di Autunno, il Parco sarà aperto al pubblico il 12 ottobre, offrendo l’opportunità di vedere i risultati che una buona gestione delle risorse e di apprezzare le meraviglie paesaggistiche che la Campania e le altre regioni italiane hanno da offrire. La proficua partnership con il Fai vede la partecipazione di Ferrarelle Società Benefit anche durante il fitto calendario di “Eventi nei Beni del FAI”, che prevede oltre 400 appuntamenti in tutta Italia per far scoprire il patrimonio paesaggistico italiano e che non sarebbero possibili se non ci fosse il sostegno di aziende, come Ferrarelle Società Benefit, che hanno una visione affine a quella del FAI. Inoltre, a consolidare ulteriormente questo rapporto di reciproca stima, è il fatto che, dal 2020, Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit, è anche Presidente Regionale FAI Campania.

“Le Giornate FAI di Autunno rappresentano un’opportunità imperdibile per scoprire i tanti luoghi meravigliosi della Campania, tra cui il Parco delle Sorgenti di Riardo: un diamante del Casertano, di altissimo valore naturalistico, che concretizza l’impegno quotidiano di Ferrarelle Società Benefit e del FAI per la tutela ambientale. La salvaguardia del territorio e della cultura è imprescindibile e costituisce una responsabilità morale che affrontiamo con tenacia e determinazione” ha commentato Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit e presidente regionale di Fai Campania. Migliaia di visitatori si riuniranno nelle piazze delle città italiane, portando gioia, curiosità e voglia di scoprire luoghi inusuali e solitamente inaccessibili, contribuendo così alla valorizzazione ambientale.

Sarah Saitta