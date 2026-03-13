Giornate Fai di Primavera in Campania, presentazione lunedì 16 a Palazzo San Giacomo

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in foto Teresa Armato (Imagoeconomica)

Sarà Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, ad ospitare la conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Campania. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 11 nella Sala della Giunta.

All’incontro interverranno Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, e Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente regionale del Fai Campania.

Alla presentazione parteciperanno anche i rappresentanti delle delegazioni Fai di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli, insieme ai delegati dei Gruppi Fai, Fai Giovani e Fai Ponte fra Culture.

Il weekend delle aperture straordinarie

Le Giornate Fai di Primavera 2026 si svolgeranno sabato 21 e domenica 22 marzo e rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Per due giorni sarà possibile visitare luoghi insoliti, spesso poco conosciuti o normalmente non accessibili, che custodiscono un rilevante valore storico, artistico e paesaggistico.

L’iniziativa offrirà anche in Campania l’occasione di scoprire e riscoprire tesori del territorio, attraverso un programma di aperture straordinarie che coinvolgerà numerosi siti distribuiti nelle diverse province della regione.

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