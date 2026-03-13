Giornate Fai di Primavera in Campania, presentazione lunedì 16 a Palazzo San Giacomo

Sarà Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, ad ospitare la conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Campania. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 11 nella Sala della Giunta.

All’incontro interverranno Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, e Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente regionale del Fai Campania.

Alla presentazione parteciperanno anche i rappresentanti delle delegazioni Fai di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli, insieme ai delegati dei Gruppi Fai, Fai Giovani e Fai Ponte fra Culture.

Il weekend delle aperture straordinarie

Le Giornate Fai di Primavera 2026 si svolgeranno sabato 21 e domenica 22 marzo e rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Per due giorni sarà possibile visitare luoghi insoliti, spesso poco conosciuti o normalmente non accessibili, che custodiscono un rilevante valore storico, artistico e paesaggistico.

L’iniziativa offrirà anche in Campania l’occasione di scoprire e riscoprire tesori del territorio, attraverso un programma di aperture straordinarie che coinvolgerà numerosi siti distribuiti nelle diverse province della regione.