“Giorni felici”, il nuovo brano del cantautore siciliano Iofortunato

Roma, 10 ott. (askanews) – Sono scorci di una quotidianità semplice, necessaria ed essenziale, i “Giorni felici” di Iofortunato, il nuovo singolo del cantautore siciliano, all’anagrafe Fabrizio Fortunato, in uscita in rotazione radiofonica e in digitale da oggi 10 ottobre.

“Si tratta di una canzone arrivata all’improvviso, durante una vacanza alla fine dell’estate con Giulia e Beatrice – racconta l’artista -. I giorni felici sono quelli che ci attraversano, ci muovono e molto spesso ne comprendiamo il passaggio soltanto quando si sono trasformati in ricordi. In una vita che consumiamo nella frenetica corsa verso un’idea materiale della felicità, nulla di ciò che impariamo riesce a restituirne l’essenza. Giorni Felici è una collina, una passeggiata, una bimba che gioca, una pozzanghera dopo una pioggia estiva, una campagna piena di alberi scampati agli incendi, alberi salvi”.

“Giorni felici” è una produzione di Ruderec e distribuito da Tunecore. Al singolo hanno collaborato Iofortunato (voce e synth), Giusto Correnti (batteria e synth), Valerio Ragusa (basso) e Daniele Stagno (chitarra). L’artwork è di Giulia Mastellone, mentre mix e master di Valerio Mina.