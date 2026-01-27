Giorno Memoria, Mattarella: Shoah sterminio programmato nei dettagli

Roma, 27 gen. (askanews) – La Shoah è stata “non soltanto una barbara e improvvisa esplosione di odio e di violenza razziale, quanto un’ideologia, una cosiddetta politica, un vero e proprio sistema di morte costruito negli anni, con malvagia determinazione, fondato sull’odio razziale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale per la cerimonia del Giorno della Memoria.

“Mai nella storia dell’uomo uno sterminio era stato così lungamente progettato e così accuratamente programmato, nei minimi dettagli e con sconvolgente efficienza. In tutti i rami e le categorie dello stato nazista – giuristi, medici, economisti, scienziati, giornalisti, ingegneri, burocrati, militari, semplici cittadini trasformati in delatori – vi furono chiamati a dare – e fornirono – il loro attivo contributo per realizzare i deliri omicidi di un dittatore e dei suoi perfidi complici” ha sottolineato Mattarella ricordando l’espressione de “i volenterosi carnefici di Hitler, secondo la efficace definizione di Daniel Goldhagen”.