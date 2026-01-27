Giorno Memoria, Mattarella: Ue sia rigorosa contro razzismo e antisemitismo

Roma, 27 gen. (askanews) – “Volgarità e imbecillità” caratterizzano “da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale per la celebrazione del Giorno della memoria.

“Volgarità e imbecillità che non ne riducono la gravità: il loro riproporsi e diffondersi è indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l’Unione Europea” ha chiesto Mattarella.