Giosetta Fioroni e il professore di desiderio, alla Galleria di Ingenito i lavori su carta dal ’90 a oggi

di Maria Carla Tartarone

Alla Galleria Contemporary Art di Andrea Ingenito, a Napoli, sono in mostra opere di Giosetta Fioroni: “Il Professore di Desiderio” lavori su carta dagli anni ’90 ad oggi, molti alludenti al Caro Goffredo Parisi, uomo dominante nella sua vita.

L’artista vive a Roma dove fin da ragazza, negli anni Cinquanta e Sessanta, partecipò alla “Scuola di Piazza del Popolo”, quando vi operavano anche Angeli, Festa e Schifano che esponevano alla già celebre “Galleria La Tartaruga”. Negli anni Giosetta Fioroni ha dedicato le sue ricerche stilistiche alla pittura, la ceramica, la fotografia fino alla videoarte, esponendo anche a Napoli da Lucio Amelio. Da ricordare è la sua prima Biennale a Venezia nel 1993 con le ceramiche “Teatrini “, “Case”, “Formelle”, “Animalia” (portati poi a Napoli nel 2009). Nel 2002 si impegnò col fotografo Marco Delogu in una serie di immagini fotografiche, “Senex” in cui furono ripresi in primis Goffredo Parisi, poi Raffaele La Capria, Cy Twombly, Andrea Zanzotto, Guido Ceronetti, Natalia Ginzburg e poi Sandro Lombardi, Erry De Luca e Franco Marcoaldi fino al 2005.

Al suo Goffredo Parisi, compagno di tanti anni, aveva dedicato nel 2004 una serie di foto in retrospettiva. Nel 2009 fu a Napoli “Al Blu di Prussia”, ove tornò nel 2014, con “Analogici e digitali”. L’abbiamo poi vista al Museo Madre con le sue piccole sculture: “Teatrini”, “Case”, “Formelle”. Oggi è alla sede Napoletana della Galleria Contemporary art di Andrea Ingenito, con diciannove opere in tecnica mista e collage su carta tra cui “Lettera a Goffredo” cm.100×70 degli anni 2000, “Il Professore di Desiderio”, cm50x35 del 2009 , “Un cuore in frantumi”, cm 70×100 del 2018. Tutte opere significative della vita trascorsa e delle ricerche artistiche esplorate e realizzate dagli anni ’90.

Il Catalogo, in italiano e in inglese, dal titolo “Il Professore di desiderio”, riporta tutte le immagini in mostra, oggi più incisive e talune più vigorose nelle linee, rispetto al passato, con introduzioni, dello stesso Andrea Ingenito, di Alberto Boatto che ricorda anche mostre della Fioroni alla “Galleria dell’Oca” a Roma, dal 1960 al ’68. E scritti ancora di Nadia Fusini, di Goffredo Parise che paragonava Giosetta Fioroni, con Cy Twombli e con Mario Schifano a Filippo De Pisis che “si muoveva in modo leggero e amava i colori e le tele sfumate, ma soprattutto amava la leggerezza dei fondi delle tele su cui metteva qualche puntino di colore (spesso rosa) con il quale dare completamente il sentimento…” così mi sembra che Giosetta Fioroni eccella in questa mostra quando in tele come “Balcone/Roma” o” Bambina sola” attenua i colori e si lascia andare alle sfumature pur conservando negli altri lavori forti contrasti nei colori vivi delineanti le immagini, che si erano già visti in opere come “Hedy Lamar” nella mostra “Memory Lane” del 2014.