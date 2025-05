Giosuè De Simone confermato alla presidenza del Consorzio di tutela del Provolone del Monaco dop

L’assemblea elettiva ospitata dalla sede del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco dop a Montechiaro di Vico Equense ha confermato la fiducia alle massime cariche elettive. Alla presidenza è stato rieletto Giosuè De Simone: sua la relazione introduttiva che ha sottolineato punti di forza e criticità emersi nell’ultimo triennio. “Ringrazio i soci per la fiducia che mi hanno accordato – spiega il presidente Giosuè De Simone – ci siamo augurati di andare avanti crescendo anno dopo anno mantenendo sempre la serietà nella produzione e nella tracciabilità del prodotto. Solo continuando a lavorare in questo modo riusciamo a restare competitivi sui mercati. Anche i consumatori stanno premiando il nostro impegno facendo aumentare la richiesta”.

Un impegno da condividere con i casari ed anche con gli allevatori: “Ogni pezzo della filiera ha la sua importanza. Gli allevatori hanno un ruolo fondamentale, senza di loro non si va da nessuna parte e per questo devono avere il massimo sostegno. Tutti insieme con le varie attività produttive dobbiamo contribuire al successo di una zona dalle forti attrattive turistiche ed ambientali” conclude De Simone.

Una conferma anche alla vicepresidenza. Anche Matteo Ruocco ha accolto con favore la fiducia dei colleghi di Consorzio: “Le difficoltà del periodo moltiplicano il nostro impegno. Ci sarà tanto da lavorare nei prossimi anni e non ci faremo di certo trovare impreparati”.

“Nel consiglio entra Raffaele Russo del caseificio Perrusio di Meta, un altro dei punti di forza fra i produttori del formaggio stagionato più famoso della regione Campania. Conferma per il caseificio Cacace di Massa Lubrense. Per i caseifici aziendali conferma anche per Giuseppe Ferraiuolo di Sant’Agnello” aggiunge il direttore del Consorzio di Tutela Vincenzo Peretti.

L’assemblea è stato il momento giusto per fare il punto sul progetto Lost Eu (REG.UE 1144/2014) giunto al suo terzo anno. I primi appuntamenti per l’anno 2025 sono fissati nel weekend del 1 e 2 giugno a Barolo. La prima tappa di un percorso che servirà a consolidare la presenza internazionale in Germania ed in Svezia a completamento si una strada intrapresa negli ultimi anni. Buoni gli ascolti anche per la webtv dei piccoli formaggi facilmente raggiungibile all’indirizzo: www.gazzettadeisapori.it.