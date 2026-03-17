Giotto e Didò a Città della Scienza: un anno di laboratori creativi per i più piccoli

La creatività incontra la scienza al Museo interattivo di Città della Scienza, grazie alla collaborazione tra il centro scientifico napoletano e il gruppo F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. L’iniziativa punta a sostenere l’educazione, la creatività e l’accesso alla cultura per le nuove generazioni, trasformando il laboratorio in uno spazio di scoperta e sperimentazione.

I laboratori “powered by Giotto” accompagneranno bambini, famiglie e scuole in percorsi che uniscono scienza, arte e manualità. Giotto diventa così il colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza, offrendo strumenti e materiali per stimolare immaginazione e apprendimento creativo.

Accanto ai laboratori mensili torna anche Didò, la pasta da modellare italiana amata dai più piccoli. I DidòLab in versione extralarge permetteranno di manipolare maxi vasche di pasta, trasformando il gioco in un’esperienza collettiva dove bambini e bambine potranno dare forma a idee, storie ed emozioni.

I DidòLab saranno protagonisti di due weekend speciali – 25 e 26 aprile e 1° e 3 maggio – con “SensAzioni”, laboratorio ispirato alla mostra sui cinque sensi ospitata dal museo. L’attività consente di esplorare la relazione tra materia, creatività ed emozioni, stimolando manualità, immaginazione e consapevolezza emotiva.

Nel corso dell’anno, numerosi altri appuntamenti animeranno i weekend e le principali festività del museo, confermando l’impegno del gruppo F.I.L.A. nel promuovere progetti culturali dedicati ai più giovani e volti a rendere la creatività uno strumento di apprendimento e partecipazione.