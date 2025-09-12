Giovan Giacomo Giordano: la scienza al servizio dell’umanità

Nel 1984, durante un’assemblea sindacale destinata a segnare una svolta nella tutela della salute dei lavoratori, fu presentato al pubblico il professor Giovan Giacomo Giordano. Da quel momento, la sua voce autorevole e la sua instancabile dedizione alla verità scientifica si unirono alla battaglia contro l’amianto, trasformandola in una causa di civiltà.

La verità contro il silenzio dell’interesse

All’epoca, il dibattito sull’amianto era avvelenato da interessi economici e da una parte della comunità scientifica che, sotto pressione dell’industria, sosteneva l’esistenza di limiti “accettabili” per l’esposizione all’asbesto. Il professor Giordano, con rigore e coscienza etica, confutò queste tesi. In una relazione tecnica destinata a lasciare il segno, affermò con decisione: non esistono limiti di tolleranza all’amianto — anche una sola fibra può causare un mesotelioma pleurico.

Quella dichiarazione, supportata da dati scientifici solidi, fu uno spartiacque. Il suo lavoro contribuì in maniera decisiva all’approvazione, nel 1992, della legge che vieta l’uso dell’amianto in Italia. Un risultato storico, frutto del coraggio di medici come lui, che hanno scelto la verità e la tutela della vita umana sopra ogni compromesso.

Denunciare la corruzione: un prezzo altissimo

L’impegno civile di Giordano non si fermò all’amianto. Nel 1987, anticipando lo scandalo di Tangentopoli, denunciò gravi irregolarità nell’assunzione del personale all’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale” di Napoli, di cui era direttore scientifico. La sua inchiesta portò all’arresto del vicepresidente e di due membri del consiglio di amministrazione.

Giordano pagò un prezzo altissimo: fu rimosso dall’incarico e isolato professionalmente. Nonostante ciò, la sua denuncia contribuì a squarciare il velo su un sistema sanitario corrotto, che anni dopo sarebbe emerso con forza nell’inchiesta di Mani Pulite.

Dalla Terra dei Fuochi al diritto alla salute

Negli anni successivi, il professor Giordano continuò a battersi in prima linea, denunciando i disastri ambientali nella Terra dei Fuochi. Anche in quel contesto, si oppose al negazionismo sanitario e alla reticenza istituzionale, portando dati, analisi e testimonianze capaci di scuotere l’opinione pubblica.

Non fu solo un medico, ma un uomo di scienza che ha scelto di stare sempre dalla parte dell’umanità. Le sue battaglie hanno lasciato un segno profondo nella storia della medicina ambientale italiana.

L’eredità di un uomo giusto

Ricordare oggi Giovan Giacomo Giordano significa rendere omaggio a un uomo che ha saputo coniugare scienza e coscienza, sapere e giustizia. La sua eredità vive in ogni norma che protegge la salute pubblica, in ogni medico che rifiuta il compromesso, in ogni cittadino che difende il diritto alla verità.

In un tempo in cui la verità è spesso scomoda, il suo esempio è più necessario che mai.