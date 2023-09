Giovane musicista ucciso a Napoli, bandiere a mezz’asta sul palazzo del Comune

Bandiere a mezz’asta a Palazzo San Giacomo e alla sede del Consiglio comunale di via Verdi in segno di lutto per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne assassinato in piazza Municipio, a pochi passi dalla sede del Comune di NAPOLI. L’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e l’intera assise comunale hanno espresso il proprio “cordoglio e la vicinanza” ai familiari del giovane, ma anche la “ferma condanna per il terribile gesto compiuto da un 16enne”, il minore fermato nella serata di ieri per l’omicidio. Il Comune di Napoli fa inoltre sapere che sarà presente oggi a una manifestazione in ricordo del 24enne, che partirà alle 18 da piazza Bellini.