Era un musicista della Scarlatti Young Giovanbattista Cutolo, il giovane di 24 anni ucciso con un colpo di arma da fuoco la scorsa notte a Napoli in piazza Municipio, all’angolo di via Cristoforo Colombo. Un sospettato viene in questo momento ascoltato dagli inquirenti.Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’intera zona.