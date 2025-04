Giovani, al via “Movin’up spettacolo”: concorso per creativi under 35

C’è ancora tempo fino al 18 aprile per candidarsi al concorso Movin’up spettacolo – Performing Arts 2024/2025. Si tratta di un bando rivolto a giovani creativi e creative tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all’estero da enti pubblici o privati, istituzioni culturali, festival, organizzazioni internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di: residenza e/o produzione, co-produzione, circuitazione/tournée, formazione, specializzazione, promozione e visibilità (es. concorsi, residenze, corsi e seminari, workshop, stage, spettacoli, etc.).

La decisione di prorogare i termini è arrivata in considerazione dell’alto numero di richieste di informazioni pervenute, e dei numerosi accessi alla piattaforma web. Gli enti promotori del concorso sottolineano infatti che per agevolare il completamento delle domande da parte di artiste e artisti, e la piena attuazione del programma di sostegno alla mobilità internazionale, il termine ultimo di compilazione e trasmissione delle candidature è stato prorogato a venerdì 18 aprile alle 12. Rimangono inalterate le modalità e il regolamento di partecipazione originariamente previsti. La commissione si riunirà nelle settimane successive alla scadenza e i risultati verranno resi pubblici a partire dalla fine di maggio dopo le procedure di verbalizzazione, secondo i tempi tecnici necessari e i calendari lavorativi disponibili. Movin’Up Spettacolo-Performing Arts.

Nella nuova sessione 2024/2025 i settori artistici ammessi afferiscono all’Area Spettacolo e Arti Performative: musica, teatro, danza, circo contemporaneo. Verranno prese in considerazione le attività all’estero con inizio e/o svolgimento compreso tra l’1 luglio 2024 e il 30 giugno 2025. L’iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale, permette agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un’esperienza di mobilità artistica all’estero e di internazionalizzazione della propria carriera professionale. Il supporto di Movin’Up si configura come premio a copertura – totale o parziale – dei costi vivi sostenuti dai/dalle giovani emergenti per la realizzazione dei progetti selezionati, nelle varie destinazioni a livello mondiale.

Le richieste di sostegno alla mobilità internazionale per la sessione unica 2024/2025 possono essere presentate solo ed esclusivamente tramite procedura online sul sito www.giovaniartisti.it fino alla data di scadenza del bando. Il concorso è aperto a tutti gli artisti e le artiste che operano con obiettivi professionali nell’ambito dello Spettacolo e delle Arti Performative, rispondenti ai requisiti previsti: età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti (ovvero che non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età alla data di scadenza del bando; nel caso di gruppi, tutti i componenti candidati devono rispettare il criterio anagrafico rientrando nella fascia d’età indicata); nazionalità italiana o residenza in Italia da almeno un anno alla data di presentazione della domanda (da autocertificarsi in fase di candidatura). Nel caso di gruppi, tutti i componenti candidati devono rispettare il criterio di nazionalità/residenza rientrando nella fascia d’età indicata.

La candidatura può riguardare attività di: residenza e/o produzione, co-produzione; circuitazione/tournée; formazione; promozione. Ogni artista (singolo o gruppo) può accedere alle selezioni con un solo progetto e dunque presentare una sola candidatura. L’organizzazione invierà ai/alle partecipanti eventuali comunicazioni riguardanti le fasi del concorso tramite email.