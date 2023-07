Giovani, cinema e Intelligenza Artificiale all’Ischia Global Fest

Partirà il 9 luglio, giorno di apertura ufficiale della 21esima edizione di Ischia Global Film & Music Fest, il Forum sul futuro del cinema, della musica e dell’arte in generale, alla luce delle piu’ avanzate realtà dell’intelligenza artificiale. Ad inaugurare il format sulle nuove realtà tecnologiche che in qualche modo condizioneranno il futuro di tanti giovani artisti e creativi saranno: il regista Mike Figgis (chaiman dell’Ischia Cinema Forum 2023), l’artista multimediale Rosey Chan, il professor Giulio Maira (tra gli scienziati più addentro allo studio del cervello umano) e il maestro Pupi Avati (premio Ischia Truman Capote leggenda Award 20 23).

Con loro, un gruppo di talenti internazionali e italiani che giungeranno sull’isola verde per essere premiati, mostrare le loro opere ed anche per partecipare alla master class dell’acting coach Bernard Hiller. I primi ad aver confermato l’adesione al Forum sono: Francesco di Leva (che riceverà il premio “Ischia Social Award” per il lavoro svolto con i giovani di quartieri “difficili” partenopei con l’associazione Nest – Napoli Est Teatro); la popstar Sofia Carson (che ritirerà “Ischia Global Music Award” per l’interpretazione di “Applause” la canzone scritta da Diane Warren per il film “Tell It Like a Woman” candidata all’Oscar 2023). E ancora: Brady Corbet, “Ischia Global Filmmaker of the Year Award”; Frances O’Connor, “Ischia European Filmmaker of the Year Award” (autrice del recente film “Emily” e coprotagonista del film “A.I.” di Steven Spielberg); Ethan Berger, “Ischia Breakout Director of the Year Award” (autore del film “The Line” atteso in anteprima al festival); Andrea Scarduzio, “Ischia Global Breakout Actor of the Year Award” (tra i protagonisti dell’ultimo “Mission Impossible” e del prossimo “The Equalizer 3”); Francesca Tizzano, “Ischia Global Breakout Actress of the Year Award” (tra i protagonisti di “Double Soul” di Valerio Esposito, in anteprima mondiale al Ischia Global). E ancora, Christopher Abbott, “Ischia Working Actor of the Year Award”; Selene Caramazza, “Ischia Working Actress of the Year Award”;Alex Wolff, “Ischia Working Filmmaker of the Year Award”; Niccolo’ Falsetti, “Ischia Italian Breakout Director of the Year Award”; Vincenzo Crea, “Ischia Italian Breakout Actor of the Year Award”; Giulia Ando’, “Ischia Italian Breakout Actress of the Year Award”; Aaron Diaz e Lola Ponce, “Friends of Ischia Award”; Vicoolia Y Saida, “Ischia Art Award” (Photography); Anastasia Kuzmina, “Ischia Art Award” (Dance).