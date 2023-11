Giovani, Corpo europeo di solidarietà: Bruxelles lancia il bando da 145 mln

La Commissione europea ha lanciato un bando da 145 milioni nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà, valido per il 2024. “L’iniziativa sosterrà i giovani dell’Ue e di altri Paesi che desiderano impegnarsi in attività di solidarietà. I settori coperti vanno dalle azioni di inclusione sociale all’aiuto alle persone con minori opportunità, al contributo alle transizioni verdi e digitali, alla partecipazione democratica e alla gestione delle sfide legate alla salute”, afferma Bruxelles con una nota. Per il 2024, la Commissione ha modificato il modello di finanziamento del Corpo europeo di solidarietà e ha aumentato gli importi delle sovvenzioni per attenuare l’impatto dell’inflazione e garantire che il bilancio per i progetti rimanga sufficiente. Il programma è aperto a persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni per attività di solidarietà che affrontano le sfide della società, e tra i 18 e i 35 anni per attività di volontariato a sostegno degli aiuti umanitari al di fuori dell’Ue.