Giovani, DigiQ Mobility Funding: finanziamenti per scambi e tirocini

Fino al 31 marzo 2025, è possibile mandare la propria candidatura al programma DigiQ Mobility Funding, che offre supporto finanziario agli studenti per partecipare a diverse attività all’interno dell’ecosistema DigiQ. Le candidature sono aperte tutto l’anno e coprono le seguenti opportunità: partecipazione a eventi di networking in presenza, programma di Scambio DigiQ, programma di Tirocinio DigiQ.

Per poter accedere ai fondi, gli studenti devono far parte di una rete DigiQ o impegnarsi a entrarvi il prima possibile. Le richieste di finanziamento saranno valutate sulla base dell’attività dello studente nell’ambito DigiQ e del suo rendimento accademico, sia all’interno sia all’esterno del network.

Per i programmi di scambio e tirocinio, è richiesta la mobilità istituzionale, ossia l’istituzione di origine e quella ospitante devono essere diverse. Tuttavia, l’ente ospitante non deve necessariamente far parte del consorzio DigiQ, potendo essere anche un’istituzione esterna. Inoltre, ci sono diversi tipi di supporto alla mobilità: mobilità curricolare: prevede l’ottenimento di crediti formativi (ECTS) per la partecipazione; sostegno per mobilità senza trasferimento: fino a 300 euro mensili per studenti che non necessitano di cambiare residenza; sostegno per mobilità con trasferimento: finanziamento fino al massimo regionale, erogato sotto forma di borsa di studio o rimborso.

L’entità del finanziamento dipenderà dal paese dell’istituzione ospitante. In particolare: fino a 900 euro al mese per i paesi del gruppo 1 (Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia); fino a 800 euro al mese per i paesi del gruppo 2 (Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo); fino a 700 euro al mese per i paesi del gruppo 3 (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Macedonia del Nord, Turchia).

Inoltre, gli studenti svantaggiati ricevono un’integrazione di 120 euro al mese e coloro che già beneficiano di altre borse di studio possono ottenere un supplemento fino a 100 euro sopra il tetto massimo del paese ospitante.