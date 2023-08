Giovani e impresa, così l’Anci aiuta i Comuni a far nascere nuove attività

In attuazione dell’accordo stipulato l’8 novembre 2021 fra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Anci per l’utilizzo dei riparti 2020 e 2021 del Fondo per le Politiche Giovanili, parte “Giovani e Impresa – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa”. Con questo Avviso, l’Anci destina 3 milioni di euro del Fondo per le Politiche Giovanili per supportare i Comuni nell’attivazione di interventi di promozione e sostegno dell’iniziativa imprenditoriale giovanile. La procedura è indirizzata ai primi quattro Comuni capoluogo di provincia che, in ogni regione, presentano la più alta incidenza percentuale di start up giovanili sul totale delle start up. L’elenco è disponibile all’Allegato A all’Avviso.

Questi Comuni dovranno presentare proposte progettuali in qualità di Comune Capofila di un’aggregazione di Comuni appartenenti alla stessa provincia, anche se non confinanti fra loro, che fanno parte di un’Area Interna individuata dalla Mappatura della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) 2022 e/o ricadono in zone rurali, montane e/o zone svantaggiate classificate come tali dai regolamenti europei sullo Sviluppo rurale. La scadenza è fissata alle ore 17 del 6 ottobre 2023.