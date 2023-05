Giovani e Lavoro per il futuro del Sud, a Napoli una 2 giorni promossa da Fondazione Merita, Cdp e Isp

Scommettere su una tripla per la ripartenza del Sud: giovani, lavoro, in una parola sola futuro. È la scommessa, si legge in una nota, di Fondazione Merita Meridione Italia che, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo, organizza a Napoli – domani, venerdì 5 maggio e sabato 6 – un convegno dedicato proprio a quelle che si ritengono le leve da azionare per rimettere in moto Mezzogiorno. L’iniziativa è ospitata da ISP nella sede di “Gallerie d’Italia”, in Via Toledo. “La due giorni di confronto – prosegue la nota – verterà fondamentalmente su quattro assi: scuola e formazione, lavoro e impresa, transizione ambientale, attuazione del PNRR. Con un’ambizione: provare ad individuare soluzioni perché – come dicono gli organizzatori – la diagnosi è fatta da tempo, adesso è arrivato il momento di mettere a punto la terapia”.

Ricco il cartello degli sponsor: da Cassa depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo a Ferrovie Italiane, Eni, Snam, Terna ed Italgas, da Utilitalia ad Almaviva, da Matching Energies Foundation a Seri Industrial e ManpowerGroup. Altrettanto ricco l’elenco dei media partners dell’iniziativa: Il Corriere del Mezzogiorno, Il Mattino, La Repubblica, Formiche, Economy, ildenaro.it, Radio Radicale, Dol.

Il convegno si apre con gli interventi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e con quello dell’Amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco. E si procede con esponenti di primo piano del mondo delle aziende pubbliche e private, di Confindustria, del mondo del lavoro, della società civile, della scuola e dell’università, della cultura.

Per il Governo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto tirerà le fila del panel dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e al potenziale impatto delle risorse a disposizione sul Mezzogiorno, mentre le sue colleghe Vannia Gava (Vice Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e Fausta Bergamotto (Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy) chiuderanno, rispettivamente, il confronto sulla transizione verde e il confronto sul binomio risorse-lavoro.

Ad Anna Finocchiaro, Presidente di ItaliaDecide, l’incarico di trarre le conclusioni delle sessioni dedicate a scuola e formazione.

Per le Istituzioni, alle “Gallerie d’Italia” saranno presenti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Parentesi tutta culturale quella di venerdì sera al Reale Yacht Club Canottieri Savoia: il filosofo Sebastiano Maffettone discuterà di cinema e lirica con la Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Marta Donzelli e con il Sovrintendente al Teatro San Carlo Stephane Lissner.

Monsignor Antonio Di Donna, Presidente della Conferenza Episcopale della Campania, aprirà la seconda giornata dell’incontro con una riflessione sul tema oggetto dell’iniziativa.

I panel saranno coordinati dalla responsabile per la Campania dell’Agenzia Agi Lucia Licciardi, dal direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico, dal direttore del Mattino Francesco de Core, dal direttore di Repubblica Ottavio Ragone, dal direttore editoriale di Economy Alfonso Ruffo e dai giornalisti Simona Brandolini e Marco Esposito.

I lavori saranno trasmessi in diretta sul sito della Fondazione Merita e sui suoi canali social.

Qui il programma