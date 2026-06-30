Giovani e prevenzione: il camper della salute arriva nelle piazze della Campania

Portare la prevenzione direttamente nei territori, creando occasioni di ascolto, informazione e orientamento per i giovani. È questo l’obiettivo del Camper della Salute, l’iniziativa itinerante che dal 2 luglio attraverserà la Campania facendo tappa in numerosi Comuni con un servizio gratuito dedicato alla promozione del benessere fisico, psicologico e relazionale.

A bordo del camper saranno presenti professionisti che offriranno colloqui e consulenze psicologiche e ginecologiche, uno sportello mobile di ascolto, materiali informativi e kit per la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita. Un presidio di prossimità pensato per avvicinare soprattutto i giovani ai servizi di prevenzione, favorendo una maggiore consapevolezza sui temi della salute e della cura di sé.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Azioni integrate per il rafforzamento dei comportamenti e delle relazioni giovanili incentrate sui corretti stili di vita”, promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec, che punta a coinvolgere ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 anni attraverso attività di sensibilizzazione, iniziative nei luoghi della cultura, percorsi di partecipazione e strumenti di supporto come lo sportello di ascolto “AMATI ADESSO”, già operativo sul territorio.

Il calendario delle prime tappe prevede:

2 luglio – Ottaviano

– Ottaviano 3 luglio – Nola

– Nola 4 luglio – Casamicciola Terme

– Casamicciola Terme 5 luglio – Casola di Napoli

– Casola di Napoli 6 luglio – Casaluce

– Casaluce 7 luglio – Napoli (Municipalità 3)

– Napoli (Municipalità 3) 8 luglio – San Gennaro Vesuviano

– San Gennaro Vesuviano 9 luglio – Caivano

– Caivano 10 luglio – Acerra

– Acerra 11 luglio – Gragnano

Il progetto è sostenuto dalla Regione Campania, attraverso Scabec, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ed è realizzato dall’Associazione V.O.L.A. in collaborazione con il CSV Napoli – Centro di Servizio per il Volontariato della Città Metropolitana di Napoli.