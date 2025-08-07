Giovani, “Eurolab – Green Edition”: candidature entro il 19 settembre

Il Comune di Napoli, tramite il Servizio Politiche Giovanili e il Centro Europe Direct di Napoli, in collaborazione con Cosvitec Scarl, ha aperto le candidature per “Eurolab – Green Edition”, un’opportunità formativa intensiva e completamente gratuita dedicata a 30 giovani. L’evento, della durata di tre giorni, si svolgerà in presenza presso la sede Europe Direct Napoli, in piazza Cavour 38, e mira a formare le nuove generazioni sui fondamenti dell’europrogettazione, con un focus specifico sulle tematiche ambientali e green. Il bando è rivolto a 30 giovani tra i 18 e i 30 anni, residenti a Napoli con un forte interesse per l’ambiente, l’innovazione e la partecipazione attiva. L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare le competenze progettuali dei partecipanti e stimolare la loro partecipazione a bandi e opportunità finanziate dall’Unione Europea.

da mercoledì 24 a venerdì 26 settembre. Le candidature devono essere presentate compilando il form online presente su https://forms.gle/V97Y2Yzp6wcuTqgz9. La scadenza per l'invio delle domande è fissata per le 23:59 del 19 settembre 2025. Poiché i posti sono limitati, verrà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste. Il programma di "Eurolab – Green Edition" si articola in tre giornate immersive: Giorno 1: Introduzione alla progettazione europea, con un approfondimento su quadro logico, fonti di finanziamento e target group; Giorno 2: "Green Med Cafè", un'occasione unica per incontrare esperti, ricercatori e professionisti del mondo scientifico e ambientale in tavoli di discussione interattivi; Giorno 3: Project Work, dove i partecipanti svilupperanno un'idea progettuale. Il team che presenterà il progetto migliore vincerà un voucher per una mobilità europea gratuita offerta da Cosvitec.