Giovani: Gribaudo (Pd), ‘stop tirocini gratuiti, rilanciamo l’apprendistato’

Roma, 20 mag (Adnkronos) – “La realtà drammatica della condizione giovanile è data soprattutto dall’estrema precarietà e dalla mancanza di lavoro. Per questo il PD oggi raccoglie e porta avanti una proposta di riforma per il lavoro dei giovani, costruita dal basso e che ha già raccolto oltre 50.000 firme. Stop agli stage gratuiti, stop ai tirocini stage extracurriculari. Semplifichiamo e incentiviamo l’apprendistato”. Lo ha detto Chiara Gribaudo, responsabile Missione giovani della segreteria nazionale Pd, nel corso dell’iniziativa in diretta web dal Nazareno ‘La precarietà non è destino’.