Giovani Imprenditori al centro con il Progetto Erasmus+ “Young Entrepreneurs Connect”

di Fiorella Franchini

Il maestoso scenario della Sala dei Baroni del Maschio Angioino ha fatto da cornice, martedì 11 novembre, alla presentazione dei risultati finali del progetto europeo Erasmus+ KA154 – YOU – Youth Participation Activities “Young Entrepreneurs Connect” (YEC). L’evento ha celebrato la conclusione di un intenso percorso di scambio e partecipazione che ha visto protagonisti giovani talenti provenienti dall’Italia e dalla Germania, tutti focalizzati sull’obiettivo comune di potenziare l’imprenditorialità giovanile e l’attivismo civico.

L’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata dalla presenza di figure istituzionali e partner chiave, tra cui l’assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, e Aigilan Waratharajah, rappresentante dell’ONG tedesca TKD e Membro del Consiglio Distrettuale del Comune di Oberhausen.

Il progetto YEC è stato efficacemente guidato dall’organizzazione capofila tedesca TKD in sinergia con la realtà italiana Terzo Tempo. In due importanti momenti partecipativi a Istanbul e a Napoli, i giovani hanno lavorato all’elaborazione di un prezioso documento di policy destinato a influenzare concretamente le future politiche giovanili a livello europeo e locale.

L’incontro di chiusura, moderato dalla giornalista e Project Manager di Terzo Tempo, la dott.ssa Elena Lopresti, è stato un momento cruciale non solo per la rendicontazione, ma anche per il rafforzamento del network e il coinvolgimento attivo degli stakeholder locali e internazionali.

Il cuore della discussione ha riguardato le sfide che i giovani, in particolare quelli provenienti dal contesto universitario, devono affrontare nel loro approccio al mondo dell’impresa. Sono state evidenziate le difficoltà che vanno dal reperimento di fondi iniziali per start-up e iniziative dal basso, fino alla complessità di confrontarsi efficacemente con un mercato in rapida evoluzione.

Un contributo di particolare rilievo è arrivato dai partecipanti di TKD, molti dei quali appartenenti alla comunità Tamil e rifugiati. La loro prospettiva unica ha messo in luce l’ulteriore e complessa necessità di interfacciarsi con le istituzioni e la società civile quando si proviene da una minoranza o da un contesto di crisi profonda, come quello del genocidio avvenuto in Sri Lanka.

L’assessore Marciani ha ribadito l’assoluta necessità di ascoltare attivamente i bisogni dei giovani come base imprescindibile per la definizione di politiche realmente efficaci. Ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza di programmi europei e nazionali fondamentali, quali Erasmus+, Garanzia Giovani e GOL.

L’incontro si è arricchito anche del contributo del mondo accademico, grazie a importanti figure dell’Università L’Orientale di Napoli. La Prof.ssa Stefania Cavaliere ha illustrato la ricchezza delle connessioni internazionali, dagli accordi Erasmus+ ai programmi di Doppio Titolo e ai progetti in collaborazione con l’UNCHR. La Dott.ssa Cristina Esposito (Responsabile dell’Ufficio Tirocini), insieme ai suoi colleghi, ha messo in luce la proficua collaborazione con la cooperativa Terzo Tempo per i tirocini formativi. Il messaggio chiave emerso è stato quello di una cooperazione sinergica e strutturata tra Università, Istituzioni e Terzo Settore, fondamentale per guidare i giovani in un percorso di crescita professionale solido e consapevole.

Il dibattito è stato ulteriormente vivacizzato dai racconti e dalle esperienze di successo dell’imprenditrice Sara Montesanto, di Iconica (società di arte e spettacolo focalizzata sull’empowerment femminile), e di Francesco Carignani di Novoli (capo della delegazione del Fai Napoli e documentarista). Entrambi hanno fornito ispirazione concreta sulla necessità di costruire impresa dalla e per la comunità, mantenendo sempre uno sguardo visionario rivolto al futuro.

Le giornate di scambio a Napoli sono state ricche di attività formative e culturali che hanno coinvolto l’organizzazione dell’Intercultural night presso la Chiesa di Stella Maris a Piazzetta Grande Archivio, a cura dell’Associazione i Sedili di Napoli, con una mostra d’arte di rifugiati ucraini, Vincenzo Sorrentino di Nest, esperto nel settore dell’industria musicale, il Complesso della Pietrasanta, con una visita guidata al Lapis Museum e Museo dell’Acqua di Napoli promossa dal Presidente Raffaele Iovine, gli artigiani di San Gregorio Armeno, come il Maestro Aldo Vucai e la bottega Kosmos.

Gli obiettivi del progetto, finanziato dalla Commissione Europea, l’aumento della partecipazione attiva dei giovani, lo sviluppo delle loro capacità imprenditoriali nella fascia 18-30 anni e la definizione delle politiche giovanili, sono stati tutti pienamente raggiunti.

L’evento ha ribadito la centralità di Napoli nel panorama europeo. La città, con il suo inesauribile fermento culturale e imprenditoriale, si conferma lo scenario ideale per accrescere le conoscenze e le competenze delle nuove generazioni, consolidando così il suo ruolo strategico nella definizione di strategie innovative per il futuro dell’Europa.