Giovani imprenditori di Salerno, visita al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Marco Gambardella, in visita al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale assieme a una delegazione di 20 giovani imprenditori della provincia. Con Stefano Lo Savio, Capo Ufficio I della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, i giovani imprenditori salernitani si sono soffermati, si legge in una nota, “sulle opportunità che il Ministero mette a disposizione per le imprese”, mentre con il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, “hanno avuto modo di confrontarsi sulle iniziative di internazionalizzazione in vista dei nuovi scenari geopolitici”. L’incontro, prosegue la nota “ha rappresentato un importante momento di riflessione e di confronto, dimostrando, ancora una volta, che solo facendo sistema tra aziende e Istituzioni si può contribuire alla crescita dell’imprenditoria italiana nel mondo”.

“Il nostro sistema produttivo, fondamentalmente caratterizzato da piccole e medie imprese, nonostante le note criticità e i fattori di contesto – ha sottolineato Marco Gambardella – ha negli anni mantenuto importanti performances sui mercati esteri e continua a dimostrare ancora grandi potenzialità, grazie ai noti elementi distintivi e riconosciuti oltreconfine. Non mancano, certamente, alcuni fattori di incertezza condizionati dagli scenari di politica economica, sia europea che internazionale. Ciononostante, il grado di internazionalizzazione delle nostre PMI può esprimere ancora notevoli performances. Il processo di consolidamento della presenza sui mercati esteri va accompagnato e rafforzato utilizzando tutti gli strumenti e le misure utili che il Governo mette a disposizione, anche grazie ai fondi del Pnrr, consolidando, al contempo, un sistema di relazioni internazionali solide e stabili”.