Giovani in campo con i Vigili del Fuoco: opportunità per 366 ragazzi tra i 15 e 17 anni

Al via il progetto Campo Giovani “Giovani in azione: in campo con i vigili del fuoco”. Si tratta di un’esperienza educativa e formativa con gli obiettivi di avvicinare i giovani ai valori dello Stato tramite la conoscenza del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, educare alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, sviluppando abilità pratiche e teoriche per affrontare le situazioni di emergenza. Il progetto coinvolgerà 366 ragazzi di età compresa tra 15 e 17 anni che, divisi in due turni (5-11 luglio e 12-18 luglio), saranno accolti in 6 campi attrezzati sul territorio nazionale: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Centro-Sud, Sud-Est, Sud-Ovest. Sarà pubblicato un bando di partecipazione con requisiti per l’ammissione, modalità e termini di invio delle richieste, criteri e modalità di selezione, assegnazione dei posti, articolazione territoriale dei campi e gratuità della partecipazione. Le richieste saranno valutate tenendo conto del merito scolastico e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il progetto era stato presentato nel corso del 2025 dal Corpo Nazionale al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il 15 dicembre è stato sottoscritto un Accordo con un finanziamento di 456.855,30 euro da parte del Dipartimento, mentre il Corpo Nazionale assicurerà pianificazione e svolgimento delle attività.