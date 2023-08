Giovani, incentivi per mettersi in proprio: presentato alla Camera “Ti aiuto a fare impresa”

“I giovani possono tornare a credere nel futuro e ad avere fiducia in questa Nazione. Io faccio il mio dovere civico etico e politico cercando di dare un contributo per il bene collettivo. In Campania si vive una situazione difficile sotto l’aspetto della disoccupazione, soprattutto quella giovanile e femminile, della dispersione scolastica, del caporalato. Non posso dunque che accogliere con immenso favore un’iniziativa come questa”. Lo ha detto Marco Cerreto, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura a Montecitorio, durante la conferenza stampa alla Camera di presentazione del progetto “Ti aiuto a fare impresa, dalla scuola per la vita. Il settore agroalimentare, alla riscoperta di una nuova opportunità”. Promosso dall’Officina delle Idee di Rosa Praticò, il progetto affronta i temi dell’orientamento dei giovani diplomati, dei ragazzi in fase di formazione puntando ad investimenti statali per incrementare le imprese guidate da giovani nel settore agroalimentare e della ristorazione.