Giovani, l’Agenzia Nazionale sbarca su Tik Tok: è il social più usato dagli under 30

“Tik Tok, il social network del momento, lo strumento più usato dai giovani under30, ci spinge ad immaginare un nuovo modo per comunicare con le giovani generazioni. A leggere le loro esigenze, ad interpretare i loro messaggi, e sopratutto ad utilizzare il loro linguaggio per raccontare le opportunità ed esperienze che possono vivere per formarsi, crescere e sviluppare competenze in Europa. È per questo motivo che l`Agenzia Nazionale per i giovani è sbarcata, in occasione degli auguri di Natale, su Tik Tok (video https://vm.tiktok.com/Q5doAR). Per collocarsi lì dove sono i giovani e parlare con loro”. E’ quanto si legge in una nota. “Sentiamo l`esigenza di comunicare a 360 gradi le opportunità che l`Agenzia offre, come l`accesso ai programmi europei Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà, ed è importante farlo nei luoghi dove i giovani si trovano principalmente – commenta il direttore generale dell`Agenzia Domenico De Maio – e senza dubbio il web, ed il mondo dei social, è il loro luogo ideale. E noi abbiamo il dovere di esserci per sfruttare al meglio l`occasione di non demonizzare questi strumenti ma sfruttarli a vantaggio della nostra mission: ovvero garantire l`accesso ai finanziamenti europei a tutti i giovani dando loro la possibilità di realizzare i loro sogni, vedere realizzate le loro idee, investire su se stessi. Al tempo stesso ridurre le distanze tra giovani e le istituzioni. Un percorso che l`agenzia ha iniziato da tempo anche grazie al neonato network radiofonico digitale ANG inRadio”. @agenziagiovani è l`account dell`ente “che si prepara a vivere il 2020 con l`obiettivo di valorizzare sempre di più il talento giovanile cercando il più possibile di essere vicino ai ragazzi e sostenerli nei loro percorsi”.