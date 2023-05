L’Italia è il paese dell’Unione Europea con la più alta percentuale, il 23,1%, di giovani che non studiano e non lavorano. È quanto emerge dalla prima pubblicazione di Look4ward, l’Osservatorio per il lavoro di domani, realizzato da Intesa Sanpaolo con l’Università LUISS Guido Carli e in partnership con SIREF Fiduciaria, Accenture e Digit’Ed.

