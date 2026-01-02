Giovani, “salva la tua lingua locale”: prorogato al 16 febbraio il bando scuole

L’Unione Nazionale Pro Loco comunica che è stato prorogato al 16 febbraio il bando per le scuole relativo al premio “Salva la tua lingua locale”. Il Premio si propone di stimolare la creatività espressiva dei giovani nell’età della formazione in merito ad opere e componimenti in in dialetto e/o lingua locale. Saranno premiati i primi tre classificati della Sezione Poesia, della Sezione Prosa, della Sezione Musica. I vincitori saranno premiati con una targa e la pubblicazione dei lavori all’interno dell’antologia che sarà realizzata con le opere premiate.

Sono previsti, inoltre, riconoscimenti per i Presidenti di Pro Loco UNPLI che si sono distinti per la diffusione del Concorso e la collaborazione con le scuole del loro territorio (saranno selezionati dalla giuria in base alla documentazione allegata ai lavori pervenuti). Un Riconoscimento andrà anche ai “Cultori dei dialetti e delle lingue locali” che offriranno la loro collaborazione alle scuole del territorio per i lavori e gli eventi per partecipare al Concorso. Per agevolare la partecipazione degli istituti scolastici la scadenza del bando è stata prorogata al 16 febbraio 2026.

