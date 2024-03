Giovani, Servizio Civile Ambientale: circa 2.300 posti per gli under 28

Sono circa 2.300 i posti disponibili per partecipare al prossimo bando del Servizio Civile Ambientale. A confermarlo la determina di finanziamento appena approvata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

Una notizia commentata dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “I ragazzi dai 18 ai 28 anni avranno presto un’ulteriore e gratificante possibilità di dedicare un anno della loro vita per la promozione dell’ambiente e della sua tutela. Dopo il bando ordinario da oltre 52mila posti che si è chiuso pochi giorni fa, da luglio sarà possibile presentare domanda online e impegnarsi in un servizio che spazia dalla educazione ambientale, alla salvaguardia del territorio, fino a campagne di sensibilizzazione e di promozione dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica”.

Un’opportunità anche per gli enti accreditati al Servizio Civile Universale, i quali avranno presto occasione per ripresentare nuovi progetti per la terza fase della sperimentazione.

“Il Servizio Civile Ambientale – ha aggiunto nell’occasione il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin – va nella direzione di quanto sancisce il nuovo articolo 9 della Costituzione, che prevede che la Repubblica tuteli l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, collegandosi a uno dei principi cardine del diritto dell’ambiente: lo sviluppo sostenibile”.