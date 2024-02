Giovani, Servizio civile universale: bando prorogato al 22 febbraio

Con decreto del Capo dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, Michele Sciscioli, è prorogato al 22 febbraio 2024 alle ore 14:00 il termine per partecipare al Bando 2023 di selezione per 52.236 operatori volontari che animeranno i programmi di intervento del Servizio civile universale, in Italia e all’estero (https://domandaonline. serviziocivile.it/). Con la proroga di una settimana della scadenza del Bando ordinario del Servizio civile universale – dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – abbiamo voluto dare un’ulteriore opportunità a tanti giovani che vogliono candidarsi e stanno manifestando un grande interesse per questa esperienza. I dati, in controtendenza con gli anni scorsi, ci dimostrano come il Servizio civile universale – che dallo scorso giugno garantisce anche una riserva del 15% nei concorsi pubblici non dirigenziali per chi lo ha concluso – sia un impegno generoso dei giovani nei confronti del prossimo e delle nostre comunità, su tutto il territorio nazionale, ma anche un investimento per la propria formazione e crescita personale”, conclude il Ministro Abodi.