Giovani, Servizio civile universale: pubblicato il nuovo bando per 153 volontari

E’ stato pubblicato oggi il nuovo bando di selezione per 153 volontari che saranno coinvolti nei progetti dei Corpi Civili di Pace in Italia e all’estero. Lo rende noto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Si tratta del terzo ciclo, avviato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che consente di procedere al completamento della sperimentazione per l’impiego complessivo di 500 giovani. Un’iniziativa importante – aggiunge il ministro – soprattutto nell’attuale contesto geopolitico, con la quale vogliamo promuovere azioni di pace, cooperazione e solidarieta’. La pubblicazione del bando e’ in linea con quanto convenuto con il Comitato di monitoraggio e valutazione dei Corpi Civili di Pace e garantisce agli enti di servizio civile una gestione coerente delle domande – che dovranno pervenire entro il 30 giugno – consentendo l’avvio dei volontari entro il prossimo 31 ottobre“.