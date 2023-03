Giovani Talenti Dance Festival, l’evento alla Casa della Musica

The Place Madrid, Berlin Dance Istitute di Berlino, The under ground dance center di Toronto, la Modern di Napoli, Gravina in Danza, Headway Dance Studio di Malaga, Danza EffeBi, 180 Madrid e Viaggio Danza sono solo alcuni partner della XVI edizione del concorso “Giovani Talenti Dance Festival 2023 – Spring Edition”.

La direttrice artistica Mena Capasso l’ha da pochi giorni presentata per il debutto del prossimo 30 aprile alla Casa della Musica di Napoli. E’ tutto pronto, dunque, con Raffaele Paganini per una manifestazione persino insignita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con ben nove Medaglie Presidenziali, con anche il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Campania e del Comune di Napoli e che ha portato al concorso di danza nuove prestigiose collaborazioni. Anche in questa edizione saranno in palio altre prestigiose borse di studio nazionali ed internazionali, bastino il Trofeo Giovani Talenti (vincitore assoluto del Concorso per ogni categoria), Miglior coreografia, Premio interpretazione, Premio rivelazione, Premio energia, Premio originalità, Medaglia di partecipazione a tutti i concorrenti baby e under, Medaglia al Giovane Talento ed accesso a vari campus o concorsi nazionali ed internazionali.

Questo e tanto altro saranno il pepe della XVI edizione prevista a Napoli, sempre più capitale della danza: è proprio questo il concept della direzione artistica di “Giovani Talenti Dance Festival 2023 – Spring Edition” e di tutto il corollario di iniziative griffate “Le Corsaire”. Oltre a Raffaele Paganini quest’anno ci saranno anche Daniele Cipriani, Francesca Bernabini, Fernando Lazaro, Sasha Spiro e Vincent Karl Von Hagen, art director di “Restricted Area”: ecco i nomi ed i cognomi dei protagonisti di questa kermesse di ampio respiro che animerà la primavera inoltrata della Napoli che danza. Soprattutto a Raffaele Paganini sarà assegnata anche quest’anno la palma della presidenza della commissione incaricata a scovare i nuovi talenti 2023. “L’obiettivo della nostra manifestazione è sempre stato intercettare talenti e coreografie da premiare e valorizzare – spiega Mena Capasso – per cui spero tanto che anche quest’anno si possano raccogliere i giusti frutti dopo la semina annuale in vista del prossimo 30 aprile. Nonostante le sedici edizioni siamo pieni di adrenalina come se fosse la prima volta.” Sono queste le parole che la direttrice artistica ha rilasciato nei primi momenti del lancio ufficiale del suo “Giovani Talenti Dance Festival 2023 – Spring Edition”. Non ci resta che accorrere alla Casa della Musica il 30 aprile pertanto per avere maggiori informazioni e per poter prenotare un posto sul palcoscenico, o anche in platea per assistere all’immancabile spettacolo, suggeriamo di visitare il sito internet della manifestazione https://www.giovanitalentifestival.it/