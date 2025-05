Giovani talenti della moda in mostra al Maschio Angioino per “Moda in Musica”

E’ stata presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la seconda edizione di “Moda in Musica ”, l’evento, in programma da lunedì 19 a giovedì 22 maggio , che si avvale del Patrocinio morale del Comune di Napoli e che metterà in contatto il mondo della moda e quello artistico/musicale, coinvolgendo scuole, istituzioni e aziende, organizzato da OggiScuola e dal Segretario Generale del Sindacato autonomo FederIstruzione, Antonio Scarpellino.

La manifestazione si svolgerà presso il Maschio Angioino , nelle storiche sale degli Angeli e dei Baroni, e si propone di orientare gli studenti verso scelte professionali consapevoli.

Lunedì 19 maggio nella Sala degli Angeli del Maschio Angioino sarà inaugurata la mostra di sculture del maestro Mario Mendoza , pittore, scultore e ceramista di richiamo internazionale.

Giovedì 22 maggio alle ore 16,00 presso la Sala dei Baroni avrà luogo la sfilata , l’evento clou di “Moda in Musica” a cui parteciperanno l’IS “Bernini De Sanctis” di Napoli, l’IIS “San Benedetto” di Cassino e l’ISIS, l “Isabella d’Este Caracciolo” di Napoli e il corso di fashion design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli coordinato dalla prof.ssa Maddalena Marciano. La sfilata dell’Accademia di Belle arti è organizzata dalla prof.ssa Franca Corrado Docente di Fashion design in collaborazione con i docenti Angelina Terzo (docente di Couture) e Kriss Barone (docente di Fashion Styling e trucco”. Sfilerà EVALAB, in mostra gli abiti d’alta moda di Bencivenga, gli accessori di Ledeff e le calzature di Michelle Morelli della designer Carolina Cuomo.

“ Siamo molto contenti di questa nuova iniziativa in un luogo simbolo della città – ha dichiarato l’assessora al Lavoro e Politiche Giovanili, Chiara Marciani – è un’ulteriore opportunità non solo per dimostrare le eccellenze che caratterizzano la nostra tradizione, ma per valorizzare la creatività e il talento di tanti giovani legato all’innovazione ”.

“ Questo evento ambisce a diventare un progetto che unisce la scuola, la formazione e le aziende – ha sottolineato la presidente della Consulta delle Elette, Annamaria Maisto – un esempio di rete che si realizza non soltanto per formare i ragazzi, ma per aprirgli una strada verso il lavoro e far comprendere loro l’importanza di questo percorso ”.

“ Stiamo dando a questi ragazzi due opzioni – ha affermato il Segretario generale Federistruzione, Antonio Scarpellino – la possibilità di proseguire la loro formazione presso l’Accademia di Belle Arti, oppure entrare direttamente in contatto con le migliori aziende territoriali del settore per capire quali sono le richieste, specializzarsi ed iniziare a lavorare sin da subito ”.