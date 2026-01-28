Giovani talenti e ricerca coreografica: applausi a Casagiove per Luigi Liccardo

di Massimiliano Craus

Serata chiusa con un fragoroso applauso del Teatro Civico 14 di Casagiove, tutto dedicato agli artisti della seconda edizione del “Research Contemporary Project” di Luigi Liccardo.

Una serata che sarà ricordata per la trasversatilità delle esperienze coreografiche e della messinscena di quattro titoli, con la bella gioventù danzante al centro del progetto. È così che Luigi Liccardo ha voluto debuttare con il progetto di Research, ovvero una ricerca a 360° voluta fortemente per i giovani talenti sempre più ambiziosi, almeno quanto un ispirato Luigi Liccardo, stavolta protagonista nella doppia veste di direttore artistico e coreografo.

Le prossime date e il debutto televisivo

I buoni propositi inscenati rappresentano il là alle prossime due date della rassegna, del 15 marzo e del 23 maggio. Tra l’altro lo stesso Liccardo ha annunciato alla stampa che da quest’anno “Research Contemporary Project” è diventato anche un programma televisivo, in onda su TV Luna Canale 83 del Digitale Terrestre.

“Sono molto felice del risultato della prima serata – spiega proprio il direttore artistico – e spero che si possano ripetere nelle due edizioni di marzo e maggio. Sarebbe un toccasana per il movimento coreutico campano, a cui mi rivolgo nel breve termine ma con l’obiettivo di guardare sistematicamente all’orizzonte nazionale. Ci sono molte iniziative interessanti in giro, il mio Research lo voglio inserire prepotentemente nel novero delle rassegne attese con entusiasmo da pubblico e critica”.

Il riconoscimento Acsi e gli obiettivi del progetto

Beh, dopo la prima serata pare che i presupposti ci siano davvero tutti. Del resto non è sfuggito il riconoscimento dell’Ente di Promozione Acsi Napoli di Research, che terminerà a maggio 2026 con ben 30 ore mensili di studio e approfondimento della ricerca delle arti performative contemporanee.

“Obiettivo del progetto è permettere ai giovani danzatori un apprendimento nella formazione professionale con quello della ricerca nelle arti performative contemporanee – aggiunge Luigi Liccardo – così da sviluppare un programma di studio di approfondimento e perfezionamento secondo i linguaggi proposti nell’ambito nazionale. La finalità principale di questo progetto, dunque, oltre la formazione, prevede la messinscena di diverse produzioni nella stagione 2025/26”.

I coreografi ospiti e i prossimi appuntamenti

Un lavoro certosino e lungimirante, a cominciare dai coreografi ospiti e dai tanti giovani talenti pronti a calarsi nella parte del professionismo. Tutti pronti ad accogliere i prossimi coreografi Marco Munno, Carmine Vigliotti e Sophie Tukker, Claudia Crispino, Cristian La Sala e Marco Lombardi per la data di marzo, e Gianni NotarNicola, Maria Avolio, Nyko Piscopo ed Imma del Duca per la data di chiusura rassegna di maggio.

La prima serata: il debutto 2026

Ma ora entriamo nel merito della prima serata, quella del debutto 2026. Una serata con il Teatro Civico 14 sold out e palco per il padrone di casa con “Dark Soul 2.0”, regia e coreografia del direttore artistico Luigi Liccardo, autore di un’intima relazione fra il buio e la luce, una magia metaforica perfetta del mistero della vita.

Un’indagine fisica sul tema del buio come non luogo privilegiato in cui si evidenziano o nascondono sentimenti, azioni, scoperte, paure, misteri e curiosità legati alle fragilità ed alle risorse che ciascuno costudisce gelosamente.

Il corpo di ballo e la ricerca espressiva

Accanto a Liccardo, ed alla sua assistente alla regia e coreografia Martina Pedata, hanno danzato Raffaele Onisti, Emanuela Micallo, Lorenzo Spoleto, Marta Arrichiello, Elena Pezzano, Sabrina Pinzolo, Giorgia Silvio, Ebla Della Corte, Serena De Bernardo, Anna Caliendo, Ida La Falce, Giovanna Caruso e Ylenia Lieto.

Un lavoro plasmato sui fisici espressivissimi del corpo di ballo, sempre più avvezzo al repertorio contemporaneo. Con Luigi Liccardo si cerca sempre di alzare l’asticella della sperimentazione e della ricerca, non a caso infatti è stato scelto in nome di research al progetto ideato e diretto.

Gli spettacoli ospiti

Così come si sono espressi anche gli ospiti della serata afferente al Corso di Alta Formazione Contemporanea “Corporeamente”, diretto da Vincenzo Capasso, in scena al Teatro Civico 14 con lo spettacolo inedito “Icaro”, interpretato da Luciano Pomice e Noemi Avino.

E come se non bastasse, anche gli ospiti del collettivo di danza contemporanea Ov3rline hanno contribuito al successo della serata. Con lo spettacolo “Alter – Io”, ideato e creato da Veronica Cipriani, Ov3rline ha spinto sull’acceleratore dell’innovazione a tutti i costi.

Il finale con “Adamo e Eva”

Fino ad “Adamo e Eva” di Vincenzo Capasso, titolo emozionante che ha inchiodato il pubblico in sala con le performance di Raffaele Onisti, Emanuela Micallo, Lorenzo Spoleto e Serena De Bernardo.

Un successo annunciato che Luigi Liccardo vorrà replicare con le prossime date della rassegna previste il 15 marzo ed il 23 maggio.