Giovani, talento e inclusione, bando Ang da 820mila euro: 32 progetti approvati, 1 in Campania

È stata pubblicata la graduatoria del bando “Cosa vuoi fare da giovane? Il tuo futuro parte adesso” dell’Agenzia nazionale per i giovani. Su 321 proposte pervenute sono 32 i progetti approvati che saranno quindi realizzati a partire da luglio 2018 e conclusi entro l’anno in corso. “Le iniziative proposte danno la possibilità alle nuove generazioni di esprimere il loro potenziale attraverso la realizzazione di iniziative ed attività che coinvolgeranno le comunita’ locali stimolando quindi partecipazione e cittadinanza attiva – dichiara D’Arrigo, direttore Generale Ang- un investimento per promuovere il loro talento e l’inclusione sociale dei giovani con minori opportunità e, al tempo stesso, per creare terreno fertile per stimolare e promuovere il loro spirito di iniziativa e creativita’”. Di seguito l’elenco dei progetti approvati per regione per un totale di 820.000 impegnati: Basilicata 1, Calabria 1, Campania 1, Lazio 12, Lombardia 2, Piemonte 4, Puglia 3, Sardegna 1, Sicilia 6, Veneto 1.