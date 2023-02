Giovanna Frosini è la nuova presidente dell’Ente nazionale Giovanni Boccaccio di Certaldo (Firenze). Professoressa ordinaria di Storia della lingua italiana presso l’Università per stranieri di Siena, accademica della Crusca, e già vicepresidente dell’Ente Boccaccio nel periodo 2020-2022, spiega una nota, Frosini succede al professor Stefano Zamponi. Nominato vicepresidente il professor Maurizio Fiorilla. “Non possiamo che dirci grati e profondamente riconoscenti al professor Stefano Zamponi per l’egregio lavoro svolto in questi anni alla guida dell’Ente Boccaccio – sottolinea il sindaco Giacomo Cucini -. L’Ente è sempre più una realtà che svolge un ruolo scientifico, preziosissimo per la capacità di seguire e far emergere nuovi studiosi e mettere in relazione docenti e dottorandi. Grazie anche alla riforma portata avanti per l’avvio del nuovo corso, è diventato a tutti gli effetti un ente di ricerca, importante promotore di attività di divulgazione culturale su Boccaccio sul territorio locale e nazionale e punto di riferimento per numerosi studiosi. Alla professoressa Giovanna Frosini porgiamo i più sinceri auguri per questo nuovo incarico”. “Come Amministrazione – aggiunge l’assessore alla cultura Clara Conforti – rinnoviamo l’impegno del Comune nel tutelare l’immobile, valorizzare le attività culturali e le potenzialità turistiche di Casa Boccaccio. Un impegno che proseguirà anche in futuro per sostenere il percorso di innovazione e di divulgazione portato avanti dall’Ente per promuovere l’opera del nostro illustre cittadino”.