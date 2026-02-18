Giovanni Acampora confermato alla presidenza di Assonautica Italiana

Giovanni Acampora è confermato presidente di Assonautica Italiana per il quinquennio 2026-2031. Nel corso dell’assemblea è stato assegnato anche l’incarico di vice segretario generale, che va a Tiziana Pompei su indicazione di Unioncamere. Il nuovo direttivo è così composto:
- Andrea Ciulla
- Roberto De Gioia
- Francesco Di Filippo
- Giancarlo Cerisola
- Maurizio Maglio
- Gianluigi Molinari
- Marino Masiero
- Fabio Pesto
- Gino Sabatini
- Domenico Nigro Imperiale
- Giovanni Conoci
- Giuseppe Danese
- Rudy Toninato