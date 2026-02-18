Giovanni Acampora confermato alla presidenza di Assonautica Italiana

da
ildenaro.it
-
15
In foto Giovanni Acampora (fonte Assonautica)

Giovanni Acampora è confermato presidente di Assonautica Italiana per il quinquennio 2026-2031. Nel corso dell’assemblea è stato assegnato anche l’incarico di vice segretario generale, che va a Tiziana Pompei su indicazione di Unioncamere. Il nuovo direttivo è così composto:

  • Andrea Ciulla
  • Roberto De Gioia
  • Francesco Di Filippo
  • Giancarlo Cerisola
  • Maurizio Maglio
  • Gianluigi Molinari
  • Marino Masiero
  • Fabio Pesto
  • Gino Sabatini
  • Domenico Nigro Imperiale
  • Giovanni Conoci
  • Giuseppe Danese
  • Rudy Toninato

Articoli correlatiDi più dello stesso autore