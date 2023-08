Giovanni Bartoloni è volato via, il cordoglio della presidente della Regione Tesei

E’ morto Giovanni Bartoloni, amministratore delegato della Sitem spa. Cordoglio è stato espresso – in un post su Facebook – dalla presidente della Regione, Donatella Tesei. “Apprendo con profondo dolore – ha scritto la presidente – la notizia della scomparsa del cavaliere Giovanni Bartoloni, amministratore delegato della Sitem spa, che sotto la sua guida ha vissuto anni di crescita esponenziale, divenendo esempio di quell’Umbria imprenditoriale capace di affermarsi a livello nazionale ed internazionale, ma lasciando sempre la propria sede nella nostra regione, dimostrazione del forte legame con il territorio di origine”. “Chi, come me – prosegue Donatella Tesei – ha avuto il piacere e l’onore di conoscerlo personalmente e di essergli anche accanto professionalmente, ne ha apprezzato le sue intuizioni, la sua determinazione e le grandi doti umane. Alla sua famiglia vanno le mie più sincere e profonde condoglianze”.