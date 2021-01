Giovanni Bo presidente della sezione Turismo di Confindustria Caserta

E’ Giovanni Bo, imprenditore nel campo della recettività e operante anche in altri settori economici, il nuovo Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Caserta. Bo, aversano, sposato e padre di due figli, milita da tanti anni nell’Unione degli Industriali della provincia di Caserta e fino allo scorso ottobre ha ricoperto l’incarico di Presidente della Piccola Industria, di vicepresidente dell’Associazione e di componente del Consiglio di Presidenza. Con l’elezione a Presidente della Sezione Turismo, Bo entra a far parte anche del Consiglio Generale.

“Per me – ha spiegato Bo – si tratta di un atto di responsabilità nei confronti di un settore che ha risentito più di altri della drammatica crisi connessa al Coronavirus. Il turismo, sia nazionale che internazionale, è legato strettamente al superamento della pandemia e siamo chiamati tutti a uno sforzo particolarmente intenso per venir fuori da questo momento. Con l’intera Sezione – ha aggiunto il neopresidente – mi attiverò sin da subito per cogliere le opportunità fornite da quelle misure, in primis il Recovery Fund, che devono consentire la ripresa del turismo, un settore strategico non solo per la Campania ma per l’intero Paese. Per poter centrare tali obiettivi è necessario il massimo e incondizionato apporto di esperienze e di competenze di cui dispone la Sezione Turismo di Confindustria Caserta”.