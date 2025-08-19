Giovanni Bozzetti si insedia alla presidenza della Fondazione Fiera Milano. Classe 1967, è un manager con molteplici esperienze sia nel settore pubblico che privato. E’ stato dirigente aziende di rilevanza nazionale e internazionale, tra cui società quotate, dimostrando una solida competenza nei processi di governance. Ha ricoperto ruoli importanti anche nella PA, è stato assessore del Comune di Milano e di Regione Lombardia, consigliere del presidente del Senato e consigliere del ministro della Difesa. Esperto di marketing strategico e processi di internazionalizzazione, è professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.. Nel 2006 riceve l’Ambrogino d’Oro.