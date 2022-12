Giovanni Cavalieri al timone di Despar Italia

Gianni Cavalieri è il nuovo presidente di Despar Italia, sostituisce Paul Klotz, già nel board di Spar Austria e amministratore delegato di Aspiag, che passa alla vicepresidenza. Cavalieri è a capo di Despar Sicilia: “La mia è una nomina in continuità che non modifica in alcun modo i positivi equilibri raggiunti e avendo dedicato buona parte della mia (ormai lunga) carriera alle aggregazioni, non potrò che favorire maggiori e più strette sinergie tra le società consorziate ai fini dell’unità di Despar, il suo sviluppo e l’ulteriore crescita della marca privata”.