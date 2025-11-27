Giovanni Dattoli nuovo Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE

ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Dattoli, Amministratore Delegato di Volvo Trucks Italia, è stato nominato all’unanimità Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE, ed entra quindi a far parte del Consiglio Direttivo di UNRAE per la durata del mandato triennale 2025-28. Lo rende noto l‘Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri).

Giovanni Dattoli succede a Paolo A. Starace ed è l’8° Presidente della Sezione Veicoli Industriali, costituita nel 1989. Ingegnere gestionale con oltre vent’anni di esperienza nel comparto dei Veicoli Industriali, Dattoli ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno di Volvo Group, fino alla nomina a Managing Director di Volvo Trucks Italia nel 2018. In UNRAE ha rivestito per oltre tre anni la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

Nel suo discorso di insediamento, il neo-Presidente, ringraziando le Aziende associate alla Sezione Veicoli Industriali di UNRAE per il mandato ricevuto, ha sottolineato il proprio impegno a rafforzare il ruolo della Sezione come principale interlocutore delle Istituzioni e del mondo politico, indicando con chiarezza le principali direttrici di lavoro per i prossimi anni.

“Accolgo con profonda riconoscenza questa nomina, un riconoscimento conferito dai colleghi che interpreto come un segno di fiducia e stima nei miei confronti. Il nostro settore si trova in una fase di transizione cruciale, caratterizzata da sfide che sono al tempo stesso stimolanti e complesse. Ritengo che UNRAE possa e debba avere un ruolo chiave nel guidare questa evoluzione considerando che gli strumenti di sostegno per affrontare con successo il cambiamento non sono ancora ai livelli auspicati. Per questo motivo, uno degli obiettivi primari sarà quello di proseguire e rafforzare il dialogo e la collaborazione costruttiva con il Governo e con tutte le Istituzioni competenti. Il mio intento è quello di operare in sinergia con le Case associate, al fine di accompagnare il nostro settore verso un futuro sempre più sostenibile”, ha dichiarato Dattoli, commentando la sua nomina.

A nome dell’intera Sezione Veicoli Industriali, Dattoli ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al suo predecessore Paolo A. Starace, per l’impegno e la passione profusi nel corso dei cinque anni del suo mandato.

