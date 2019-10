Giovanni Dell’Isola responsabile Politiche Sociali della Fnp Cisl Salerno

Giovanni Dell’Isola è il nuovo responsabile del comparto Politiche sociali e Piani di Zona della segreteria dei pensionati salernitani della Cisl. Già segretario generale della Cisl pensionati salernitana per 9 anni, Dell’Isola è stato nominato anche presidente dell’Anteas Salerno, l’associazione nazionale per tutte le età attive per la solidarietà che trae spunto da diverse esperienze locali promosse e sostenute dalla Fnp Cisl. Dell’Isola ha legato il suo nome al movimento sindacale e alla Cisl sin dal 1966. È stato dipendente dell’Enel per circa 40 anni e dal 2010 è stato eletto segretario generale della Federazione pensionati della Cisl di Salerno. In precedenza è stato segretario provinciale e regionale della Flaei Cisl (lavoratori Enel), con incarichi a livello nazionale, e ha ricoperto anche altri importanti ruoli in qualità di segretario della Cisl dell’Agro nocerino-Sarnese.